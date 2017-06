Allegri: "Voglio subito una reazione e voglio fare più gol"

Chiede immediatamente una reazione Massimiliano Allegri alla sua Juve, una reazione da grande squadra dopo il pareggio senza reti con il Siviglia e il pesante ko di San Siro contro l'Inter: "Inter-Juve è stata una delle partite più brutte degli ultimi 30 anni - ha detto il tecnico in conferenza - abbiamo sbagliato tutto tecnicamente, ma una partita non può cancellare il buon lavoro svolto in questi primi mesi di stagione".

E infatti Allegri va dritto per la sua strada, niente cambio di modulo in vista della gara col Cagliari degli ex Padoin e Borriello: "Si cambierà modulo da qui al termine della stagione per sfruttare il potenziale offensivo a nostra disposizione, ma non domani. Khedira ha bisogno di riposare, non giocava 7 partite di fila dal 1994 - scherza il tecnico - Bonucci deve lavorare dopo le problematiche avute, quindi Rugani sarà titolare (Benatia è ai box per problemi fisici ndr)". "Dybala? Sta facendo fatica a trovare il gol, è un periodo normale per un attaccante non c'è da preoccuparsi, è un campione e ritroverà anche il gol - ha proseguito Allegri - Lo scorso anno la sua posizione era una novità, adesso è conosciuto e deve mettersi in condizione di variare la giocata, quest'anno è molto più difficile e lui lo sa. L'anno scorso Morata è stato cinque mesi senza fare gol, arriverà il gol anche per lui, non vedo problematiche".

"Domani ci sarà una reazione sia nervosa che sul gioco - assicura Allegri - Non erano le partite più importanti quelle con Siviglia e Inter, guardando la realtà delle cose meritavamo 8 punti per le prestazioni con Lazio e Inter, ci stavano due pareggi sono arrivate una vittoria e una sconfitta, ovvero un punto in più. Ci si aspettavano 12 punti, ne abbiamo 9 ma ne meritavamo 8, guardiamo il bicchiere mezzo pieno".

Infine una battuta su, la cui posizione in campo è stata la centro dei dibattiti del post Inter-Juve: "Su Pjanic si sta creando un equivoco tattico inutile. Con la Bosnia gioca nei due di centrocampo, con Spalletti alla Roma ha fatto lo stesso ruolo, lui davanti alla difesa ci può giocare. E' chiaro che quando gioca più vicino alla porta può essere più pericoloso, starà a noi metterlo nelle condizioni di giocare più avanti e di contribuire ancora di più nella manovra offensiva. Contro l'Inter comunque non ha fatto una brutta prestazione"