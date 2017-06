Allegri: "Partita cruciale, mi ricorda Carpi: voglio 3 punti"

E' un Massimiliano Allegri molto pratico quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domenica alle 12.30 contro l'Empoli, terza trasferta di una settimana che con una vittoria in Toscana diventerebbe perfetta: "A me basta che alle 14.20 quando finirà la partita si siano presi i tre punti, che poi serva la prestazione e qualità in entrambe le fasi è normale. Sarà complicato perché giocheremo alle 12.30, un orario inusuale contro una squadra che soprattutto a Roma con la Lazio non meritava di perdere. A Empoli è difficile giocar bene, servirà essere pratici e giocare meglio, la partita di domani è simile a quella di Carpi dell'anno scorso".

Per quanto riguarda la formazione Allegri non si sbilancia, ma il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2: "Se lo cambio adesso, poi di cosa parliamo in conferenza? - scherza il tecnico bianconero - A Zagabria ho provato qualcosa di nuovo vista la condizione di punteggio, ma comunque si parla di necessità e non di esperimenti. Si potrebbe partire con uomini diversi piuttosto che con diversi sistemi di gioco. La formazione? Ho ancora tanti dubbi, deciderò solamente domani mattina. Pjanic sta bene, Hernanes in regia sta facendo bene, Lemina anche ha fatto bene ma ha caratteristiche diverse".

Infine una battuta sulla "rivalità" Higuain-Mandzukic (che dovrebbe finire ancora in panchina): "Quando si è in una grande squadra servono grandi giocatori, in difesa abbiamo cinque grandi giocatori e ne stanno fuori sempre almeno due. L'importante è che ci sia competitività e che quando si viene chiamati in causa tutti siano pronti. Sono abituato a questa gestione" ha detto Allegri, che poi ha ribadito l'obiettivo tre punti: "Quando rientreremo dalla sosta ci giocheremo il passaggio in Champions e avremo due scontri diretti con Milan e Napoli, domani non si può sbagliare l'approccio e non ce lo possiamo permettere".

Empoli-Juventus in diretta su Premium Sport HD alle ore 12.30

Telecronaca: Pierluigi Pardo.

Commento tecnico: Antonio Di Gennaro

Telecronaca tifoso: Antonio Paolino

Bordo campo: Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini