Allegri: "Mi piace come lavorano i ragazzi, non era facile"

Massimiliano Allegri aveva raccomandato attenzione alla Juventus e a fine partita è contento ai microfoni di Premium Sport: “I ragazzi sono stati molto bravi, non era semplice qui, non stavamo in piedi sul campo e l’Empoli ha fatto bene". L'analisi sul match: "Nel primo tempo eravamo spaccati in due e abbiamo subito troppe ripartenze, invece nella ripresa abbiamo fatto meglio e dopo il primo gol è stato abbastanza semplice. Sotto l’aspetto tecnico abbiamo fatto una gara migliore rispetto ad altre volte. La maturità con cui abbiamo gestito la gara dopo il 3-0 è stata importante".



C'è ancora qualcosa in cui migliorare? "Mi piace come lavorano i ragazzi durante la settimana e i miglioramenti sotto il piano del gioco. Dobbiamo migliorare nella lettura dei diversi momenti dei match: dobbiamo capire quando accelerare e quando rallentare, perché se andiamo sempre allo stesso ritmo avvantaggiamo gli avversari. Nell’ultimo periodo credo che la squadra stia migliorando, alla fine siamo insieme da solo 40 giorni, dobbiamo lavorare e intanto cercare di vincere le partite".



I tifosi chiedono il tridente Pjaca, Higuain e Dybala: "Quando sarà il momento che riterrò opportuno per schierarlo lo farò. Pjaca sta crescendo molto e sono contento: è un cambio importante così come Cuadrado. Sono giocatori che quando entrano sono in grado di spezzare le gare".



Pjanic deve migliorare nella continuità? "Ha fatto una buona partita anche sul piano mentale, ha fatto assist importanti e sono contento della sua crescita". Poi una domanda sui giocatori top che ha allenato in carriera: "Più decisivo Higuain o Ibrahimovic? A fine campionato ve lo dirò". Chiusura con battuta, Higuain aveva detto di volere Dybala più vicino in campo: "Fa ancora abbastanza caldo e a stare vicini fa ancora più caldo. Quando arriverà l’inverno staranno ancora più vicini magari”.