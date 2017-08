Allegri: "Juve, sarai ancora grande: io ho la coscienza a posto"

"Sono uscito dal campo con la coscienza a posto, semplicemente non eravamo stati la squadra migliore. Tornato a casa, mi sono fatto una domanda fondamentale: è la fine del mio percorso alla Juve?". Cardiff, ancora Cardiff, sempre Cardiff. Glielo chiedono, Allegri risponde. E ribadisce. Perché la sua Juve, in fin dei conti, riparte proprio da quella notte tremenda che doveva essere quella della leggenda assoluta e si è trasformata improvvisamente in incubo.



"Dopo Cardiff ho pensato se non era il caso di lasciare ma ora so che possiamo toglierci di dosso quelle scorie - dice Allegri a The Players' Tribune, giocare un'altra grande stagione, un'altra grande Champions. 'Sono arrivato al massimo possibile con questa squadra?', mi chiesi. E una parte di me ha pensato che il giorno dopo avrei rassegnato le dimissioni. Ma ora siamo pronti ad andare ad una nuova prima della Scala, perché il bello dell'opera è che ogni stagione c'è un nuovo spettacolo".



Nuovo spettacolo, vecchi protagonisti: "Guardo Dybala e Buffon, e penso che loro sono il simbolo della Juve: possiamo fare un'altra grande stagione. Uno è un brillante ragazzo al suo primo anno di scuola, tutta la carriera davanti, la voglia di dimostrare di essere uno dei grandi d'Europa; l'altro che con una Coppa del mondo sta per cominciare il suo Master"