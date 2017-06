Allegri: "Inter-Juventus è il primo snodo dello scudetto"

"Inter-Juventus è il primo snodo dello scudetto". Massimiliano Allegri carica ancor più di significati la sfida di San Siro. Il tecnico bianconero spiega perchè il big match del Meazza sia già così importante, alla quarta giornata: "Dopo la partita di domani avremo affrontato quattro delle prime sette squadre del campionato italiano. L'Inter ha grande voglia di rivalsa, come noi del resto. Vincere sarebbe un bel colpo". In merito alla formazione l'allenatore dei Campioni d'Italia annuncia la presenza di Lichtsteiner e Khedira dal primo minuto, e qualche cambio rispetto alla gara con il Siviglia.



Quanto allo sfogo post Champions Allegri spiega: " Volevo riportare tutti con i piedi per terra. Le vittorie vanno conquistate sul campo. E' normale la voglia di conquistare il sesto scudetto per entrare nella leggenda, anche se quest'anno sarà più difficile visto che ci sono tante squadre agguerrite. Serve equilibrio: naturalmente desideriamo fare bene anche in Champions, ma parliamo di una competizione particolare, dove pesano gli episodi. Non è possibile parlare di fallimento per la gara di mercoledì perchè altrimenti saremmo tutti fuori di testa".