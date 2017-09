Allegri in soccorso di Livorno: "Ditemi tutto, ci penso io"

La Polisportiva Carli Salviano ha reso noto il bel gesto di Massimiliano Allegri per la sua terra, recentemente colpita da un nubifragio che ha portato vittime e provocato danni ingenti. Il tecnico della Juventus, in piena autonomia, ha rintracciato i dirigenti di due società dilettantistiche tra le più colpite del maltempo e ha fatto in modo di aiutarle concretamente ordinando, per esempio, lavatrici e caldaie per far ripartire quanto prima le attività.



Il club Carli Salviano su Facebook ha ringraziato Allegri: "Ricevere una telefonata e sentirsi dire, "ragazzi, di cosa c'è bisogno?" non è scontato e non è da tutti. E l'impegno che si preso è stato veramente cospicuo, un grazie immenso!". L'altro club aiutato dal tecnico toscano è il Livorno 9.