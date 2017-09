Allegri, i nuovi in campo con calma: tranne Matuidi

26esimo minuto di Juve Cagliari. Diciamo che ce n'era abbastanza per stupirsi. Un solo allenamento il giorno prima e dentro Matuidi. In pratica Allegri che autosconvolge i suoi noti tempi di inserimento dei nuovi. Sette giorni e la scena si ripete in giallo a Genova con circa dieci minuti di anticipo. Due momenti che portano a pensare che il terzo, contro il Chievo, preveda Matuidì dall'inizio. Lui dunque molto più indispensabile al momento degli altri. Sabato scorso meno di dieci minuti per Bentancur definito da Allegri possibile sorpresa della stagione, zero per Douglas Costa. Questione di preparazione cui il brasiliano non era abituato, spiega il tecnico bianconero.

Assist di Mandzukic, gol partita di Cuadrado. Stessi nomi dello scorso anno e, date le scelte di formazione, costante in tutti i sette gol segnati dalla Juve nelle prime due giornate. Due vittorie, sei punti da scrivere in classifica e far leggere anche a chi ad ogni pre gara si siede virtualmente su quella panchina sostituendo la proverbiale pazienza con incontrollata frenesia da novità.

Dunque Juve che già vince nonostante potenziale ancora largamente inespresso perchè ancora impiegato poco o addirittura per nulla come De Sciglio e Bernardeschi, ufficialmente utilizzati solo in Supercoppa dopo gli esordi di Luglio nella ICC tra New York, Miami e Boston. Si dica allora che le soluzioni ci sono, che certe scelte verranno fatte con annesse situazioni anche pesanti da gestire, che potendoselo permettere un allenatore ha propri tempi e dunque regole, come tali suscettibili di eccezioni e tutti gli indizi al momento portano a Matuidì.