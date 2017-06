Allegri esulta: "Vittoria importantissima, ma il campionato è lungo"

E' soddisfatto Massimiliano Allegri dopo il successo per 2-1 sul Napoli: “E’ una vittoria importante perché abbiamo vinto uno scontro diretto difficile contro una squadra che gioca un bellissimo calcio e importante perché teniamo il Napoli a meno 7 punti - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Premium - Abbiamo preso un gol evitabile ma i ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo ci siamo presi dei rischi, abbiamo pressato alti e spesso rimanevamo uomo contro uomo dietro: una dimostrazione che i difensori che ho possono giocare a campo aperto contro tutti, senza bisogno di protezione. Essere al 100% tutto l’anno è impossibile, poi la squadra nella ripresa ha fatto meglio rispetto al primo tempo. Anche perché avevamo in campo più giocatori che strappano le partite come Cuadrado. Abbiamo alzato il ritmo e la velocità e abbiamo preso il sopravvento".

"Come ho gestito Higuain? Non gli ho detto niente, sapeva che avrebbe giocato e ha fatto una buona partita - ha svelato Allegri - Ha fatto il gol decisivo e ha fatto buone giocate, così come Mandzukic. Insieme sono stati bravi, sono contento della loro prestazione. Pjanic in difficoltà? Miralem nel primo tempo ha fatto bene sul paino difensivo e degli inserimenti. Nel secondo ha faticato di più, ha giocato tantissime partite, era un po’ in affanno ma solo per un debito d’ossigeno, non per un modulo non adatto a lui. I numeri di Pjanic di questa stagione sono importati, tra gol e assist ha fatto bene. In questo momento, con anche gli infortunati, diventa difficile rinunciare a lui. Vittoria fondamentale per lo scudetto? La Roma è a 5 punti e può arrivare a 2. E’ una squadra che può ambire al titolo, così come il Napoli perché mancano ancora tantissimi punti. La prestazione di Hernanes? A me dispiace che quando è uscito qualcuno ha fischiato. Ha fatto una buona partita, non era semplice contro il Napoli, ha recuperato molti palloni e ha dato geometrie. Dispiace per i fischi, i giocatori vanno sostenuti sempre e comunque”.