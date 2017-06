Allegri carica la Juventus: "Puoi diventare leggenda"

Il ritorno della serie A dopo la pausa per le nazionali si avvicina, e Massimiliano Allegri ne approfitta per ricaricare le pile alla Juventus: "Non è banale vincere 10 partite su 12 in campionato come abbiamo fatto quest'anno, i tifosi non dovrebbero darlo per scontato. Così come non è stato banale vincerne 25 su 26 lo scorso anno: tanta roba, anche se dall'interno non te ne rendi conto".



Poi, sull'obiettivo del sesto scudetto di fila: "Possiamo diventare leggenda, come i Chicago Bulls di Jordan - dice il tecnico bianconero a Tuttosport -. Chi va in campo deve avere scritto dentro la testa il numero 6, deve vivere ogni momento e ogni partita". Quanto alla Champions, Allegri pensa che i bianconeri non debbano imitare nessun club, per quanto grande: "Il Barcellona è il Barcellona, così come il Bayern è il Bayern e noi siamo la Juventus. Dobbiamo lavorare sui nostri pregi, tattica e furbizia, perché noi italiano siamo più svegli".



Infine, sui singoli: "Higuain abbiamo scelto di comprarlo alla fine della scorsa stagione, garantisce gol ed è punta di spessore. Hernanes criticato anche se fa buone partite, ci si aspetta cose che non sono nelle sue corde. Così come è inutile chiedere ad Evra di fare su e giù come Alex Sandro. E il 2017 sarà l'anno di Pjaca".