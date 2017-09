Allegri: "Buffon riposa, tre partite da vincere"

La Juventus ospita la Fiorentina per proseguire la sua marcia a punteggio pieno in testa alla classifica, ma il tecnico Massimiliano Allegri non vuole ancora sentir parlare di scudetto: "Siamo solo alla quinta giornata, di solito la classifica si allunga dopo la decima giornata. Per ora si viaggia tutti tranquillamente insieme. Comunque sarà importante vincere con le medio-piccole, sicuramente serviranno 90 punti per vincere il campionato".

Il grande ex della gara sarà Federico Bernardeschi ("Devo valutare se farlo iniziare dal primo minuto o farlo entrare a partita in corso, c'è anche la partita di sabato col Torino e quindi sarà fondamentale gestire le forze e avere i cambi giusti"), mentre il grande assente sarà Buffon, cui Allegri concederà un turno di riposo: "L'unico che ha la certezza di giocare è Szczesny perché domani Buffon non gioca. Dobbiamo ragionare sulle prossime tre partite, la cosa importante è che la squadra non subisca contraccolpi nonostante i cambi". "Chiellini è recuperato ma potrebbe riposare domani, dipende dall'allenamento di oggi. Per Khedira ci vorranno ancora 10 giorni".

Se davanti c'è abbondanza, in difesa invece Allegri ha gli uomini contati ("Abbiamo perso De Sciglio per 40 giorni, sicuramente dovremo fare dei cambiamenti. Domani torna a disposizione Howedes e devo vedere se far riposare Lichtsteiner, che non può giocare ogni tre giorni") e proprio la difesa è il reparto che appare più in difficoltà dopo la partenza di Bonucci: "Abbiamo preso due gol strani con il Genoa, ma sicuramente la nostra stagione passa dalla gestione delle partite. A Barcellona e a Sassuolo abbiamo gestito male la partita, il Barcellona ci ha punito e il Sassuolo no. Non è il gol subito, che ci può stare, ma hanno tirato troppe volte in porta e per questo bisogna avere molta più attenzione".

Inevitabile una domanda su Higuian, apparso nervoso e poco incisivo nelle ultime uscite: "Ha fatto due gol in quattro partite. Succede che gli attaccanti hanno dei momenti in cui non segnano, l'anno scorso Dybala non ha segnato per tante partite ma fa parte della stagione. Non so chi giocherà domani, ma Gonzalo fisicamente sta bene e deve stare tranquillo perché è un giocatore fondamentale per la Juventus".

In conclusione un giudizio sulla Fiorentina: "Hanno fatto un ottimo lavoro, chiudendo un ciclo salutando giocatori importanti ma acquistando giocatori giovani e di grande tecnica. È una squadra organizzata con un ottimo allenatore e Chiesa avrà sicuramente un futuro importante. Sarà una partita complicata, loro hanno entusiasmo e poco da perdere. Noi dobbiamo vincere e giocare bene con una buona fase difensiva. Ci sono tre partite che non possiamo e non dobbiamo sbagliare".