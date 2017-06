Allegri aveva minacciato: "Se Bonucci non va in tribuna mi dimetto"

"Se Bonucci non va in tribuna me ne vado". Massimiliano Allegri, secondo quanto riferiscono la Gazzetta e il Corriere dello Sport, è arrivato a minacciare le dimissioni nel caso in cui la società non lo avesse appoggiato nella scelta di escludere il difensore nella partita con il Porto. Sarebbe successo sabato scorso a Vinovo all'indomani della lite con il centrale nel corso della partita contro il Palermo allo Stadium. Da parte sua Bonucci ha pensato di lasciare la Juventus dopo essere venuto a conoscenza dell'esclusione in Champions League.



Il caso ufficialmente è chiuso, così hanno rivadito il tecnico e la società, ma appare chiaro che il rapporto tra Bonucci e Allegri resta gelido e uno dei due è di troppo a Torino. Per il bene della squadra al momento vige una tregua armata per non compromettere una stagione che vede la Juve in testa alla classifica di serie A con un margine rassicurante, con un oiede nei quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Ma a maggio o giugno uno tra Bonucci e Allegri saluterà...