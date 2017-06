Alla Primavera del Milan i rigori fanno girare la testa...

Un allenamento davvero particolare. E' quello svolto dai giocatori della Primavera del Milan che si sono sfidati ai rigori. Ma in maniera del tutto insolita: i giovani rossoneri prima di andare dal dischetto hanno infatti girato velocemente intorno a un pallone e non tutti sono riusciti a calciare mantenendo l'equilibrio. Alcuni sono infatti caduti a terra come testimonia il video pubblicato dal Club di via Aldo Rossi sul proprio profilo Facebook..