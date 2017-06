Alisson: "Riserva alla Roma? Più importanti le gare col Brasile"

Luciano Spalletti ha stabilito le gerarchie in casa Roma, per quanto riguarda il ruolo di portiere, a partire dall'inizio della stagione: Szczesny è il titolare, mentre il ruolo di secondo appartiere ad Alisson, prelevato dall'Internacional per 8 milioni. Nonostante le poche presenze in maglia giallorossa - 1 nell'andata dei prelinari di Champions League e 4 in Europa League - il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha deciso di affidare la porta verdeoro al 24enne di Novo Hamburgo.



La risposta di Alisson è stata molto positiva, come testimonia la buona prestazione nella grande vittoria, per 3-0, del Brasile sull'Argentina. Il portiere ha parlato della sua situazione in Italia, dal ritiro della Nazionale, in conferenza stampa: "È ovvio che mi piacerebbe giocare sempre anche con la Roma: in allenamento cerco di dare sempre tutto, in modo da non perdere il ritmo per quando sono chiamato in causa con la Nazionale. Credo che siano più importanti le prestazioni con la Nazionale anziché i dati statistici delle presenze con il club".