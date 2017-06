Alessandro Austini a Premium: "Sarri quereli pure, confermo tutto"

"Mi aspettavo questa smentita perchè il calcio funziona così, ma confermo tutto quello che ho scritto". Non teme querele Alessandro Austini, il giornalista del Tempo che ha scritto di un presunto incontro segreto tra Sarri e un dirigente della Juventus, e in collegamento con Premium Sport dichiara: "Prendo atto della sua smentita in conferenza stampa, ma confermo assolutamente tutto quello che ho scritto e sottolineo che non è un articolo denigratorio, non ho dato del ladro a nessuno".

"Ribadisco - continua Austini - l'incontro tra Sarri e il dirigente della Juve c'è stato, ma come ho scritto è molto difficile che il tecnico toscano sieda effettivamente sulla panchina dei bianconeri. E' stato solo un incontro esplorativo, giusto per conoscere le intenzioni future di Sarri, perchè Allegri è molto tentato dalla Premier League e l'anno prossimo potrebbe lasciare il club".