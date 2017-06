Albiol: "Lo scudetto a Napoli sarebbe come un Mondiale"

Anche se la matematica ancora non lo condanna ancora, il sogno tricolore per il Napoli è ormai svanito e anche il secondo posto appare molto difficile da raggiungere. La caccia potrà ripartire il prossimo anno a sentire le parole di Albiol: "Uno scudetto a Napoli sarebbe come la vittoria di un mondiale. Questa città ha bisogno di vincere dopo tanti anni, qui si vive di calcio. Ottenere questo successo sarebbe il massimo".



Il difensore in una diretta Facebook sulla pagina del club giura fedeltà ai colori azzurri: "Mi piace tutto della città. La gente è molto calda, ti fermano per strada per dirti cose belle. Sono qui da quattro anno e sono felice. Calcisticamente abbiamo fatto cose buone. Per questo sto bene qua e voglio continuare".



Alle domande dei tifosi risponde un altro spagnolo, Callejon. L'attaccante ex Real sceglie le partite più emozionanti giocate con il Napoli: "La finale di coppa Italia e quella di supercoppa contro la Juventus. Per me personalmente anche l'andata e il ritorno con il Real, partite in cui sono tornato a casa mia e abbiamo fatto una grande partita".