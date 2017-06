Albertini: "Mi piace la linea giovane del Milan"

"Devo dire che mi fa molto piacere questa linea giovane del Milan. C'è un senso di appartenenza magari superiore a quelli dell'Inter." A pochi giorni dal derby, si è smarcato Demetrio Albertini, a margine della presentazione del bilancio integrato della Figc. Oltre a far trasparire una nota d'orgoglio, l'ex rossonero non ha nascosto inoltre la sua curiosità per la sfida di domenica sera, che vedrà per la prima volta sul palcoscenico nuovi protagonisti. Soprattutto a bordo campo e in tribuna. "E' un derby diverso"- ha sottolineato ai microfoni di Premium Sport - "perchè Milan e Inter sono cambiate". Sarà infatti un battesimo di fuoco per Stefano Pioli, chiamato a risollevare le sorti dei nerazzuri pochi giorni fa e guidare Icardi e compagni ad un cambio di marcia. Non la prima partita in assoluto da allenatore, bensì la prima stracittadina per Vincenzo Montella, sulla panchina del Milan da quest'estate. Le novità non finiscono qui. Scorrendo con lo sguardo nella tribuna stampa di San Siro, a fianco di Moratti e Thohir siederà un volto non ancora noto ai più, Zhang Jindong, fresco presidente dell'inter. Aspettando per di più il closing previsto a dicembre tra Milan e cinesi e quindi, chissà, un derby di ritorno tutto "made in China".



Demetrio Albertini a proposito di derby sa il fatto suo. Da metronomo rossonero segnò pure su rigore nel lontano, calcisticamente parlando, 1998, battendo Pagliuca, in una stracittadina che terminò in pareggio. L'ex vicepresidente della Figc ha voluto aggiungere anche un appunto sulla situazione di Adriano Galliani, dirigente storico messosi ormai alle porte, visto il cambio di società imminente. Un personaggio con cui il centrocampista ha convissuto a lungo durante la sua permanenza in rossonero, coronata da 27 gol e 374 partite. "Credo che Galliani abbia l'esperienza per poter ricoprire diversi ruoli. Dipenderà da quello che vorrà fare, aspettiamo prima di giocarci questo derby con lui da dirigente", ha detto a riguardo. Parole che forse lasciano intendere una sua possibile collaborazione in Federazione per il futuro. La gloria rossonera ha concluso commentando l'esonero di De Boer. "Quando ci sono i cambi non è mai solo un fallimento dell'allenatore che viene esonerato, ma è anche un campanello d'allarme dei comportamenti dei giocatori. Quando si cambia c'è sempre una scossa, quindi, l'Inter avrà il vantaggio di avere un allenatore nuovo e i giocatori vorranno mettersi in mostra. Sono giocatori straordinari, qualitativamente, che però non hanno ancora dimostrato il proprio valore in questo campionato".