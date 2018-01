Albertazzi: "Il Verona non mi ha detto che avevo il ginocchio rotto"

Oggi Michelangelo Albertazzi è svincolato, conseguenze del brutto epilogo della storia con il Verona. Il difensore era stato messo fuori rosa a inizio stagione e aveva fatto causa (vincendola) ma il club veronese non lo aveva reintegrato in toto costringendo il classe 1991 a un nuovo procedimento penale. Anche questo vinto, con il Verona costretto a pagargli 144 mila euro di risarcimento fino alla risoluzione di contratto tra le parti proprio a gennaio.



Ora Albertazzi racconta un retroscena di questi difficili mesi: "Avevo il legamento del ginocchio rotto, ma il Verona me l'ha nascosto e non mi ha voluto dare i certificati che lo dimostravano. L'hanno fatto perchè volevano vendermi e poi si sono accaniti su di me" le parole a HellasLive.



Un duro attacco ai gialloblù: "Non mi hanno concesso di allenarmi, nè di far vedere che il mio ginocchio ero guarito a società che erano interessate a me. Anche dopo aver vinto la prima causa nulla è cambiato anzi, mi hanno messo completamente fuori rosa negandomi tutti i diritti sanciti dalla prima sentenza".