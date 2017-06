Marcello Nicchi è stato eletto presidente dell'Associazione italiana arbitri per la terza volta consecutiva. Lo ha stabilito il voto dell'Assemblea Generale dell'Aia all'Hilton di Fiumicino. Per un totale di 337 votanti, in favore di Nicchi sono andati 242 voti per una percentuale del 71,8% contro i 95 voti dello sfidante, Antonio Zappi (28,2%).