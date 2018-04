AIA contro Figc, "gli arbitri pronti allo sciopero"

Il nervosismo serpeggia da tempo, gli arbitri sono pronti anche a decisioni clamorose. Come riporta il Corriere della Sera, che aveva lanciato l'allarme anche qualche giorno fa, l'AIA potrebbe anche decidere di scioperare se dalla FIGC non arriveranno buone notizie sui temi portati dal tavolo da Marcello Nicchi: le violenze subite soprattutto nelle categorie inferiori, i mancati stipendi e la decisione di togliere il 2% di voto nel Consiglio Federale e in Assemblea Elettiva (come da recenti direttive Coni).



La Federazione, infatti, ha intenziore di allontanare gli arbitri dal tavolo, ritenendoli fattore terzo (e quindi imparziale) nella politica del calcio mentre Nicchi ha paura che la categoria perda la propria autonomia. Lo scontro si consumerà nel vertice odierno con il commissario Fabbricini, secondo il quotidiano milanese la Figc sarebbe anche pronta a commissariare l'AIA in caso di mancato accordo.



E lo sciopero? La categoria si dice "pronta a tutto", Nicchi aveva svicolato "Non sono qui a parlare di sciopero, mai nominata questa parola. Gli scioperi li fanno i dipendenti, e l'Aia è costituita da 35 mila volontari" ma il pericolo è reale. Fermare il campionato, anzi i campionati visto che si parla di serie A, B e C, a due mesi dalla fine della stagione e dell'inizio dei Mondiali diverrebbe insostenibili per i calendari del nostro calcio.



Sul tema è intervenuto anche Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc: "A Nicchi ho manifestato il mio grande apprezzamento alla classe arbitrale, però ho detto che gli arbitri sono i guardiani del tempio, ma anche che devono stare fuori da ogni aspetto politico. Ma l'argomento dei pesi elettorali non è stato toccato".