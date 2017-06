Agnelli, l'avvocato Juve: "Zero rapporti con uomini 'ndrangheta"

Non c'era Andrea Agnelli, ma a parlare alla Commissione parlamentare antimafia sul presunto rapporto tra il numero uno bianconero e ultrà esponenti della ndrangheta è stato il legale della Juventus, Luigi Chiappero: "C'è la totale e piena disponibilità del nostro presidente a essere qui e dare il suo contributo", ha detto l'avvocato: "Non c'è una intercettazione che riguardi il presidente della Juventus, mai un riferimento ad un incontro, mai. Ci sono due telefonate tra il presidente e D'Angelo, il security manager, e sei telefonate in cui terze persone parlano del presidente in modo irrilevante relativamente ai biglietti".



Ecco nel dettaglio la relazione di Chiappero: "È necessario distinguere tra quanto avvenuto fino a luglio 2016 e quanto avvenuto dopo, quando dipendenti della Juve sono stati ascoltati, intercettati e rivestono il ruolo di testimoni, ruolo sottoposto a vaglio invasivo meticoloso e mai mutato. Il processo penale racconta di una persona attualmente sottoposta a processo per associazione ndranghetista il cui nome è Rocco Dominello, e racconta che il nostro security manager, Alessandro D'Angelo, deputato con l'uomo della biglietteria a rapportarsi con coloro che rappresentavano la tifoseria. A un certo punto una persona, Rocco Dominello, è entrata in contatto con D'Angelo: questa persona era ed è al momento incensurata. Non ci sono inviti a matrimoni, battesimi o qualcosa di più. Alessandro D'Angelo, il security manager della Juve, parla con un signore che viene dalla curva, che ha un certificato penale pulito. D'Angelo non pensava lontanamente di parlare con un soggetto che non fosse altro che un esponente della curva. Doveva accorgersi d'Angelo che Rocco Dominello aveva caratteristiche diverse da quelle che rappresentava?".



Il legale della Juventus ha poi spiegato come funzionava il sistema di vendita dei biglietti: "Il presidente ha cambiato completamente il modo di comportarsi della nostra società rispetto al passato. Qualsiasi biglietto che esce dalla Juventus viene acquistato dai gruppi. Noi pensavamo che passando dagli omaggi al 'tutto pagato' si fosse fatto un salto in avanti enorme, perché tra rivendere un qualcosa che ti è stata regalata o fare la cresta, rispetto a qualcosa di venduto noi pensavamo di aver fatto un passo in avanti. Magari abbiamo sbagliato, ma abbiamo pensato che vendendo tutti i biglietti non consentissimo a queste persone di avere vantaggi: poi questo si e' rivelato un boomerang nei nostri confronti, ma non volevamo regalare niente a nessuno né cedere al ricatto".



"Abbiamo chiarito che il presidente della Juventus verrà, non lo avevamo mai dato per certo - ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, chiudendo l'audizione dell'avvocato - Tutta la vicenda denota che la forza delle mafie sta nella sua sottovalutazione".