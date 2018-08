Adriano: "Continuavo a ubriacarmi, ho dovuto lasciare l'Inter"

Un'intervista a cuore aperto. Senza alcuna (auto)censura. È quella rilasciata da Adriano alla rivista brasiliana R7. L'ex attaccante dell'Inter si sofferma sul difficile periodo vissuto dopo la morte del padre (il 3 agosto 2004): "Ho iniziato a sentirmi molto solo. In Italia mi vedevo triste e depresso e quindi ho cominciato a bere. Mi sentivo felice solo bevendo, lo facevo tutte le notti. Bevevo tutto quello che mi mettevano davanti: vino, whisky, vodka, birra. Tantissima birra. Non smettevo di bere e alla fine ho dovuto lasciare l’Inter".



Inter che ha provato a coprire il proprio giocatore: "Non sapevo come nasconderlo, arrivavo completamente ubriaco la mattina agli allenamenti. Mi portavano a dormire in infermeria e alla stampa dicevano che avevo dolori muscolari. Ho capito che il problema era la gente chi mi stava intorno. Amici che non facevano altro che portarmi alle feste, con donne e alcool, senza pensare a nulla. Tornando in Brasile ho rinunciato ai milioni, ma ho comprato la felicità".



E tuttavia la carriera del 36enne, all'epoca soprannominato l'Imperatore, avrebbe potuto prendere un'altra (positiva) piega se non ci fossero stati questi problemi, ora emersi definitivamente.