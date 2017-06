AdL risponde a Sarri: "Rispettare gli arbitri, Napoli competitivo"

"Ho visto dalla Cina Genoa-Napoli, una partita bellissima tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ci sono state alcune decisioni arbitrali sfavorevoli, ma le decisioni degli arbitri, nel bene e nel male, vanno rispettate. Sono le regole del nostro calcio e se partecipiamo a questa competizione non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi". Sceglie un comunicato ufficiale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per rispondere a Maurizio Sarri, che nel post partita di Marassi aveva invocato l'intervento della società lamentando di essere poco tutelati dagli arbitri.

Ma non è solo il tema delle decisioni arbitrali ad aver infastidito il presidente dei partenopei, che risponde per le rime al suo tecnico anche su un'altra questione, quella del fatturato. Sarri aveva parlato del Napoli come del, negando, per questo motivo, di avere particolari ambizioni di classifica. "Anche se siamo il quinto fatturato, abbiamo investito 128 milioni di euro nel mercato quest'anno - scrive, piccato,- per poter dare ai napoletani e all'allenatore una squadra competitiva e da quello che è emerso finora mi sembra che il Napoli sia molto competitivo. Non mi resta che fare i complimenti alla squadra e all'allenatore per la partita di ieri. Forza Napoli Sempre!".