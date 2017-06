AdL a El Pais: “Higuain non voleva Callejon. Benitez? Volevo Allegri”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista a El Pais alla vigilia della sfida contro il Real Madrid (esclusiva di Premium Sport) tornando a parlare di Higuain e della sua cessione alla Juve: "Higuain ha fatto uno dei suoi migliori anni qui, ma ci ha fatto perdere la qualificazione alla Champions con un rigore sbagliato contro la Lazio. E così anche la seconda posizione. Aveva una clausola di 90 milioni, cosicché se ci fosse stato qualcuno di abbastanza matto o interessato a pagarla, io non avrei potuto dire nulla. Lui ha una famiglia straordinaria, esemplare - continua AdL - Il fratello però mi diceva sempre ‘Non gli piace giocare con Callejon, compra altri giocatori’. Ma io amo Callejon. Non l’ho nemmeno considerato, anzi, gli ho aumentato gli anni di contratto fino a quattro. Non sono un uomo che si fa ricattare".

E a proposito di retroscena, eccone uno gustoso: Benitez? Un grande allenatore, anche se confonde il calcio inglese con quello spagnolo e italiano. E’ il suo difetto. Se scelgo io gli allenatori? Certo, Benitez l’ho scelto con il direttore sportivo. Anche se in quel periodo volevo Massimiliano Allegri. Mi piaceva molto quando allenava il Milan. Mi disse che voleva aspettare. Così sono andato a Londra per parlare con Benitez e mi piacque molto, sembrava un napoletano. Poi tornai a Roma e Allegri mi disse ‘presidente, ora posso’. Ma era tardi. Come finì con Rafa? Mi disse di voler tornare a Londra dalle sue figlie e sua moglie. Trovai per loro una bella casa a Roma, con un’ottima scuola americana, ma la famiglia non voleva lasciare l'Inghilterra. Perdemmo con il Bilbao una partita stupida, ma si vedeva che non aveva più la testa”.

Poi qualche battuta sulla decisiva partita con il Real: "Ci sarà una grande atmosfera. Il 29 dicembre è iniziata la vendita dei biglietti e sono stati venduti in quattro giorni. Questo fa capire l’importanza della partita. Quelli per il Bernabeu sono finiti in 45 minuti. Quando ho acquistato il Napoli ho iniziato con dei contratti come quelli del cinema. Sono l’unico al mondo con i diritti d’immagine di ogni giocatore. Quando ho comprato Higuain è stato complicato, perché il Real ne deteneva il 50%. Questo lo faccio perché i giocatori non hanno una formazione giuridica, non capiscono i contratti. E non hanno neanche un’educazione commerciale. Non capiscono come si possa permettere che le società sportive negozino direttamente con loro: hanno un contratto con il club, si negozia con il club".

Non ha peli sulla lingua Aurelio De Laurentiis, che dice la sua anche su Maradona: "Collaborare con lui è un onore, come quando feci il mio primo film con Alberto Sordi. Però ho rivisto in tv tutte le partite del Napoli con la Roma all'Olimpico dal '79 al '90 e le perdemmo tutte, anche quando c'era Maradona. L'ombra di Diego è un privilegio, però siamo onesti: il Napoli non ha vinto tanto nella sua storia. Ha avuto grandi giocatori, ma soprattutto Maradona. Nei miei 12 anni di gestione siamo l'unica squadra a qualificarsi per 7 anni di fila per le coppe europee. Ho i conti in regola e una squadra da record. Però essendoci stato Maradona, sembra che io non abbia fatto nulla...".