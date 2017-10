Adidas lascia il Milan dopo 20 anni: a fine stagione nuovo sponsor

A giugno le strade del Milan e Adidas si separeranno dopo 20 anni. Secondo quanto riferiscono la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, lo sponsor tecnico ha deciso di lasciare i rossoneri al termine del campionato. Le parti nel 2013 avevano siglato un accordo decennale da 19,7 milioni a stagione ma la vecchia proprietà aveva dato ad Adidas la facoltà di interrompere il contratto.



Così è successo nelle settimane del closing: nell'estate della grande campagna acquisti il club di via Aldo Rossi e l'azienda tedesca hanno però raggiunto un'intesa temporanea con scadenza nel 2019 e la possibilità per lo sponsor di dare l'addio entro giugno 2018. Addio che ci sarà e verrà ufficializzato tra dicembre e gennaio.



Sulle maglie del Diavolo dunque non compariranno più le tre strisce bianche. Dalla società filtra tranquillità perché sarebbero arrivate le proposte di altre tre aziende e con una in particolare la trattativa sarebbe ben avviata. La Rosea fa i nomi di Under Armour e New Balance.