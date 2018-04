Adesivi di Anna Frank: "Pensavo fosse Mariangela Fantozzi"

"Pensavo fosse la figlia di Fantozzi, Mariangela. Non sapevo si trattasse di un’ebrea deportata". È questa la giustificazione, tra il surreale e il grottesco, che sarebbe stata addotta da uno dei quattordici tifosi laziali fermati in seguito al tristemente noto episodio dello scorso ottobre, durante la partita Lazio-Cagliari, quando alcuni ultras biancocelesti tappezzarono con adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglietta della Roma il settore solitamente destinato ai sostenitori giallorossi.

Il quotidiano 'Il Tempo' racconta degli interrogatori ai quali alcuni degli indagati, almeno sei, si sono sottoposti volontariamente. C'è chi ha sostenuto che pensava si trattasse di una bambina comune e chi addirittura avrebbe sostenuto di averla scambiata con Mariangela Fantozzi. Un'affermazione che, come riportato il quotidiano, avrebbe fatto saltare sulla sedia il pm che stava conducendo l’interrogatorio, su tutte le furie per l’evidente presa in giro: “Ma lei sta scherzando?” avrebbe tuonato il pubblico ministero.

Ma perché queste giustificazioni oggettivamente assurde? Per sostenere in tribunale l'accusa di incitamento all'odio razziale, la Procura di Roma deve verificare l'effettiva consapevolezza dell'intento denigratorio degli adesivi e con queste dichiarazioni i tifosi biancocelesti hanno provato a spiegare che da parte loro non c'era "nessun intento denigratorio o discriminatorio, nessun insulto razzista" ma solo una goliardata tra opposte tifoserie. “Scherno e sfottò da parte di qualche ragazzo”, si leggeva sui social vicini all'ambiente della curva della Lazio nei giorni seguenti la sfida con il Cagliari.