Adesivi antisemiti, Lotito smentisce la ricostruzione de Il Messaggero: ma spunta l'audio

Non si spegne l'eco della vicenda antisemita che ha coinvolto parte della tifoseria della Lazio. Ieri il presidente Claudio Lotito, che era a Milano, è volato a Roma per deporre tre corone di fiori al Tempo Maggiore per dimostrare l'estraneità del club alla vicenda degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma.



Ma Il Messaggero riporta un retroscena che potrebbe riportare il patron laziale nella bufera: sul volo Milano-Roma, Lotito avrebbe pronunciato queste parole ai suoi collaboratori: "Il rabbino sta a New York, er vice-rabbino ci sarà?. Non valgono un ca... questi. Hai capito come stamo? E famo 'sta sceneggiata". Queste frasi, riporta il quotidiano romano, sarebbero state sentite da diversi passeggeri del volo.



Il presidente ha smentito tutto a Rai 3: "Questa notizia è totalmente falsa, per un semplice motivo: ero nel posto 1 dentro all’aereo e ho dormito tutto il tempo. Al mio fianco avevo un parlamentare che può testimoniarlo. Che il rabbino stesse a New York io l’ho saputo ieri, quindi non ho parlato con nessuno io. La corona di fiori è stata fatta ieri mattina. Sono tutte cose totalmente costruite. Io sono contro ogni tipo di strumentalizzazione". Lotito più tardi ha parlato anche a Radio Capital: "La Lazio da 13 anni va nelle scuole per educare al rispetto delle regole, distinguiamo i tifosi delinquenti da quelli autentici. Non mi aspetto sanzioni perché il club non ha fatto nulla, anzi ci siamo spesi per lottare contro il razzismo. È solo il comportamento di 15 scemi che non sanno cosa hanno fatto, spero non abbia riflessi psicologici sulla squadra".

Il presidente biancoceleste è stato però smentito dal sito del Il Messaggero, che intorno all'ora di pranzo ha pubblicato in Rete l'audio di Lotito che parla al telefono e le frasi riportate nel retroscena svelato in mattinata sono effettivamente udibili.



Da Roma a Torino, grande scalpore hanno fatto anche le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa pre-Fiorentina: "Non so chi sia Anna Frank. Non ho letto i giornali, non posso parlare di questa cosa, mi scuso ma sono ignorante in materia". Non si è capito se il tecnico abbia voluto evitare di rispondere a una questione delicata o proprio non fosse a conoscenza della storia donna diventata simbolo della Shoah.