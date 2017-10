Adesivi antisemiti, Lotito: "No alle strumentalizzazioni. Porterò i tifosi ad Auschwitz"

Dopo il ritrovamento degli adesivi antisemiti attaccati dai tifosi laziali in Curva Sud, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Sinagoga insieme a una delegazione del club e due giocatori, Wallace e Felipe Anderson, per deporre una corona di fiori sotto la lapide commemorativa delle vittime dei deportati di Roma. Dapprima Lotito ha preso le distanze dai "quei pochi imbecilli" ("Non accetto strumentalizzazioni sull'apertura della curva ai nostri tifosi") e poi ha dichiarato: "Noi oggi siamo qui per testimoniare ancora una volta la nostra posizione di dissociazione nei confronti di ogni e qualsiasi forma di discriminazione. La società ha sempre messo in campo tutta una serie di azioni volte a prevenire e reprimere certi fenomeni che sicuramente non ci appartengono. La stragrande maggioranza della tifoseria condivide questa nostra posizione e noi faremo in futuro tante iniziative volte a prevenire certi episodi. Annuncio inoltre ufficialmente che la Lazio organizzerà un'iniziativa annuale per portare 200 giovani tifosi in visita ad Auschwitz per educarli a non dimenticare certi fenomeni, che devono essere un monito per il futuro".



All'omaggio non hanno però preso parte i rappresentanti ufficiali della comunità ebraica di Roma: "Non era stata concordata", spiegano fonti della comunità, aggiungendo che "oltre ai gesti servirebbero iniziative concrete da tutti i club". Intanto la Lazio ha comunicato che domani a Bologna, durante il riscaldamento, scenderà in campo con la maglia di Anna Frank.

GLI IRRIDUCIBILI LAZIO: "SCHERNO NON E' REATO"

"Si tratta di scherno e sfottò da parte di qualche ragazzo forse, perché in questo ambito dovrebbe essere collocata questa cosa, anche in virtù del fatto che, come da sentenza di tribunale (qui la decisione dello scorso 2 febbraio 2017), non è reato apostrofare un tifoso avversario accusandolo di appartenere ad altra religione". Così in una nota il direttivo degli Irriducibili della Lazio. "Ma evidentemente nemmeno la Figc se ne ricorda se è vero che hanno aperto un'inchiesta". "Rimaniamo stupiti - proseguono gli Irriducibili - da questo clamore mediatico. Esistono altri 'casi' che meriterebbero le aperture dei telegiornali e ampie pagine di giornale. Non ci dissociamo da ciò che non abbiamo fatto. Ci meravigliamo che queste, che vengono considerate offese, insulti o chissà che altro, quando però arrivano nei nostri confronti non scandalizzino nessuno. Gli stessi adesivi ce li ritroviamo anche nella nostra curva, ma non stiamo di certo a piagnucolare perché nessuno s'indigna per questo. Noi siamo della Lazio e non si piange! Tutto deve rimanere nell'ambito del 'nulla'". Secondo gli irriducibili questa vicenda non è reato "ma evidentemente nemmeno la Figc se ne ricorda se è vero che hanno aperto un'inchiesta. Sono manovre per colpire la Lazio, che si sta affermando come una tra le migliori realtà di questo campionato, e i suoi tifosi che invece tanto stanno provando a fare, con molteplici iniziative di cui nessuno ne parla".

TRE TIFOSI IDENTIFICATI

Sono tre al momento e alcuni con precedenti specifici i tifosi della Lazio identificati questa mattina dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura sulle foto di Anna Frank con la maglietta della Roma comparse in curva sud nel corso della partita di domenica tra Lazio e Cagliari. In base a quanto si apprende l'identificazione è stata possibile grazie alle telecamere poste all'interno dello stadio che hanno immortalato almeno tre persone che attaccavano gli adesivi su una vetrata della curva e nei bagni. Si tratta di tifosi laziali che rischiano la denuncia e un Daspo fino a 8 anni. Proseguono le indagini della polizia per individuare tutti i responsabili dell'accaduto.

LETTURA DEL DIARIO DI ANNA FRANK PRIMA DELLE PARTITE

Il calcio scende in campo contro l'antisemitismo: su tutti i campi di gioco sarà letto un brano del 'Diario di Anna Frank' prima dell'inizio delle partite con un minuto di riflessione. Lo ha deciso la Federcalcio d'intesa con l'Ucei. La Lega di A ha disposto che i capitani delle squadre impegnati nel 10.o turno di campionato regalino una copia del libro, insieme a quella di 'Se questo è un uomo' di Primo Levi ai bambini che tradizionalmente li accompagnano sul terreno di gioco.