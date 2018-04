Addio Sauro Tomà, era l'ultimo superstite del Grande Torino

Dieci giorni dopo l'addio a Emiliano Mondonico, il mondo granata vive un altro giorno di lutto: si è infatti spento a 92 anni Sauro Tomà, ultimo superstite del Grande Torino. Il difensore scampò alla tragedia di Superga del 4 maggio 1949 a causa di un problema al ginocchio e al menisco che gli impedirono di partire con la squadra verso la sua ultima trasferta, per poi diventare uno dei più importanti esponenti della memoria storica dei cosiddetti Invincibili.



Tomà, nato a La Spezia il 4 dicembre 1925, arrivò al Toro nel 1947 dal Rapallo Ruentes, il presidente Novo lo strappò alla Juventus e al Genoa. In granata vinse due scudetti, terminò la carriera con la maglia del Bari a soli 30 anni. Dopo il ritiro tornò a vivere a Torino contribuendo a mantenere in vita il ricordo di una delle più grandi squadre di calcio di sempre.

Hai raggiunto i tuoi compagni in cielo. Ciao Sauro, ultimo degli Invincibili. pic.twitter.com/21UOIXqXYH — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 10 aprile 2018