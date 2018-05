Addio Buffon, ci siamo? Giovedì la conferenza stampa

Giovedì 17 maggio, ore 11:30, Allianz Stadium. Potrebbero essere questi la data e il luogo dell'addio al calcio del miglior portiere della storia. Tramite un comunicato stampa la Juventus ha infatti annunciato che giovedì prossimo Gigi Buffon parlerà in conferenza stampa.

Non c'è certezza sul contenuto delle parole del numero uno azzurro, ma tutto porta a pensare che Buffon annuncerà la propria decisione di appendere i guantoni al chiodo in modo da salutare poi il popolo bianconero nell'ultima passerella della Juventus allo Stadium contro il Verona, anticipata proprio per favorire i festeggiamenti.