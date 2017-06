Addio a Giuliano Sarti: il portiere della Grande Inter aveva 83 anni

La Grande Inter perde il suo portiere. E' morto a Firenze all'età di 83 anni Giuliano Sarti, storico numero uno della squadra di Helenio Herrera con cui vinse 2 scudetti, 2 coppe dei Campioni e 2 coppe Intercontinentali tra il 1963 e il 1968. Sarti esordì però in serie A con la maglia della Fiorentina e restò in Viola dal 1945 al 1963 conquistando 1 scudetto, 1 coppa Italia e 1 coppa delle Coppe. Dopo la felice avventura nerazzurra il passaggio alla Juventus in chiusura di carriera. Sarti collezionò inoltre 8 presenze in Nazionale.



La peculiarità di Sarti, tra i migliori nel suo ruolo, era quella di piazzarsi sulla linea di porta, aspettare e guardare negli occhi l'avversario a differenza dei suoi colleghi che avanzavano di alcuni metri. Senso della posizione e freddezza: nessun tifoso interista potrà mai dimenticare il numero 1 di una formazione leggendaria: "Sarti Burgnich Facchetti Bedin Guarneri Picchi Jair Mazzola Peirò Suarez Corso".

