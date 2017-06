Abbiati: "Pur di tornare al Milan mi occuperei di marketing"

"Il mio sogno è tornare al Milan, è una seconda famiglia. Ho passato 15 anni bellissimi, la dirigenza mi conosce e io ho lasciato le porte aperte. Per ora mi sono tuffato in un nuovo ambiente (ho una concessionaria di Harley Davidson, in futuro vedremo. Sarei felice di fare qualunque cosa, mi renderei disponibile anche per il settore marketing pur di tornare". Cristian Abbiati a TMW Radio non nasconde di provare ancora grande amore per i colori rossoneri e manda un segnale chiaro al club di via Aldo Rossi.



L'ex portiere si sofferma anche sulla situazione societaria e della squadra: "Per me sarà difficile vedere il Milan senza Berlusconi e senza Galliani, ma era dura vederlo anche senza Braida. Si deve andare avanti e accettare i cambiamenti, se è per il bene del Milan ben venga. La squadra è giusta secondo me. Montella sta dando un gioco alla squadra, ci sono giovani con personalità. Venerdì con la Juve la partita sarà aperta sicuramente".



Nessun dubbio infine sul futuro di Donnarumma: "E' un talento che viene dal settore giovanile, quindi ha doppia importanza. Se ci sarà il closing sono sicuro che Gigio resterà al Milan".