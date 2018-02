A abertura do ano na Itália

O (fraco) mercado de reparação

O que dizer de um mercado em que Benevento, Cagliari e Genoa foram protagonistas? Em janeiro é mesmo normal que as grandes equipes ajam pouco na janela de transferências, considerada de pequenos ajustes nos elencos. No entanto, este calciomercatofoi um dos mais pobres dos últimos anos.

Para se ter uma ideia, Juventus, Milan e Torino não fizeram uma contratação sequer. Lazio, Atalanta e Napoli efetuaram apenas um reforço, assim como Roma e Sampdoria – sendo que estas duas últimas equipes se mexeram apenas nas últimas horas da janela. Entre os maiores times, Fiorentina e Inter foram os que mais contrataram (duas vezes). No caso nerazzurro, no entanto, a janela ficou marcada principalmente pelos fracassos nas negociações por Ramires e Pastore.

Principais contratações: Rafinha (Inter), Sandro (Benevento), Babacar (Sassuolo), Giaccherini (Chievo) e Cáceres (Lazio).

Principais saídas: Emerson Palmieri (Chelsea), Pjaca (Schalke 04), Nagatomo (Galatasaray), Pazzini (Levante) e Pellegri (Monaco).

O melhor time do mês

Napoli. Desde que perdeu para a Juventus, o Napoli não escorregou mais. Em janeiro, a equipe de Sarri bateu o rival Verona, arrancou três pontos em Bérgamo contra a Atalanta e soube reagir à prematura desvantagem no placar contra o Bologna, na 22ª rodada. No último jogo, em especial, também respondeu à vitória da Juventus no dia anterior, na primeira das oito rodadas em que entrará em campo após a Velha Senhora – ou seja, com a adversária sendo, potencialmente, líder de maneira momentânea.

O pior time do mês

Roma. A disputa de pior time do mês com a Inter foi grande, mas a Roma levou o inglório título por dois motivos: teve um jogo a mais para deixar de lado a sequência de partidas sem vitórias (já são seis) e Alisson foi muito exigido, evitando o pior em diversas ocasiões. Nesta toada, Sampdoria e Milan diminuíram consideravelmente a distância para a equipe, que ainda é a 5ª colocada.

O craque do mês

Dries Mertens (Napoli). O crescimento do Napoli passa pela volta de Mertens à boa fase. O atacante deixou para trás um incômodo jejum de 84 dias sem marcar pela Serie A e, com três gols, foi decisivo para garantir as vitórias contra Atalanta e Bologna.

O bagre do mês

Vid Belec (Benevento). Instável, o goleiro esloveno bem que poderia constar na premiação somente por motivos técnicos: em três jogos, sofreu seis gols. Poderiam ser oito, no entanto, já que o jogador foi expulso aos 34 minutos da partida contra o Torino, por chutar o atacante Niang. Com um a menos, o Benevento acabou perdendo por 3-0 e, dois dias depois, Belec foi envolvido numa negociação com a Sampdoria, deixando a Campânia.

O melhor brasileiro do mês

Alisson (Roma). Espetacular contra Inter e Sampdoria (duas vezes neste mês), o titular da Seleção passou a ser inquestionável na Cidade Eterna e também na canarinha. Líder em defesas difíceis no campeonato, o ex-jogador do Internacional recebeu uma votação alta dos jornalistas da Gazzetta dello Sport em janeiro: média de 7, a maior entre os goleiros no mês. Mesmo com pouco tempo de clube, Alisson está a caminho de se tornar um dos maiores goleiros da história da Roma, já que a Loba teve poucos arqueiros marcantes desde sua fundação.

O pior brasileiro do mês

Dalbert (Inter). O ex-lateral esquerdo do Nice ainda não mostrou a que veio no futebol italiano: fez apenas três partidas como titular e, neste mês, mesmo com a crise no setor nerazzurro, não conseguiu aproveitar. Pior, mostrou insegurança nos 38 minutos que disputou, distribuídos nos jogos contra Fiorentina e Roma.