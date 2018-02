"Wanda e Icardi si separano. No, lei domani sarà a San Siro"

Continua il tormentone intorno alla presunta crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il sito argentino Teleshow ha fatto ordine ricordando quanto avvenuto nell'ultima settimana. Lunedì sera il post criptico dell'attaccante dell'Inter su Instagram ("Saper dire addio vuol dire crescere") aveva fatto tremare i tifosi nerazzurri, spaventati dall'idea che il loro beniamino si riferisse a un addio al club di corso Vittorio Emanuele destinazione Real Madrid.



Mercoledì sera invece il messaggio ha assunto un'altra connotazione quando è emerso un 'indizio social': il numero 9 non segue più su Instagram la moglie (che ha modificato il nome interno, non quello dell'account, in Wanda Nara e non più Wanda Icardi) e i due compagni di squadra Brozovic e Perisic.



Ma c'è di più perchè secondo quanto mostrato da Teleshow, Icardi ha messo il like alle foto di alcune soubrette (Candelaria Tinelli e Rocio Guirao Diaz). Da qui titoli e sottotitoli forti apparsi sul portale: "Wanda e Icardi si sarebbero separati. La voce sta guadagando forza a Buenos Aires". Proprio a Buenos Aires Wanda ha realizzato negli ultimi giorni un servizio fotografico 'hot' che avrebbe fatto, secondo alcune indiscrezioni, arrabbiare il marito.



Eppure, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la 31enne domani sera sarà regolarmente a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Crotone (il capitano interista è ancora in dubbio). Segnale di pace? A quanto pare sì anche perché risale a 48 ore fa un "mi piace" di Icardi a un'immagine postata dalla consorte su Instagram...