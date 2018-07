"Vi spiego la differenza tra Sarri e Ancelotti"

Carlo Ancelotti ha conquistato Allan. "È un grande allenatore, ci sta insegnando tanto e ha vinto ovunque è andato, da calciatore e allenatore. Speriamo che anche noi possiamo vincere dei trofei con lui" sottolinea il centrocampista a Radio Kiss Kiss Napoli.



Il brasiliano del Napoli spiega poi le differenze tra Sarri e il nuovo tecnico: "Carlo è più sereno e tranquillo, Sarri era sempre carico. Da Maurizio ho imparato molte cose: il gruppo è cambiato pochissimo, sono arrivati giocatori importanti e speriamo che si integrino subito. Ancelotti sa trasmettere quello che vuole, ci chiede di allargare il gioco, di fare tanta sovrapposizione con i terzini per aprire spazi".



Si passa quindi al doppio obiettivo di sfidare la Juventus per il titolo e di andare avanti in Europa: "La Champions League è il torneo più bello del mondo da giocare e quindi la vogliamo fare alla grande".



Sul paragone fatto da Ancelotti con Gattuso: "La carriera di Rino è stata incredibile, spero di seguirlo e vincere come lui al Milan. Sono simile a lui nella voglia che metto in campo, di vincere tutti i contrasti, se sarebbe bellissimo seguirlo anche per i titoli che ha conquistato...".