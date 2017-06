"Totti ha detto sì al Miami di Nesta", negli USA sono sicuri

Francesco Totti non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, il Pupone non lascia, anzi raddoppia. Secondo quanto riferisce l'edizione americana di As, infatti, il capitano giallorosso, dopo 25 anni di Serie A con la maglia della Roma addosso, avrebbe deciso di accettare la proposta dell'amico Alessandro Nesta e di sbarcare così nella NASL, la serie cadetta Usa.

Le partite contro Chievo e Genoa saranno le ultime nel nostro campionato per il numero 10, per lui si prospettava un futuro da dirigente, ma la voglia di giocare è ancora tanta e la scrivania può attendere. Totti avrebbe detto “sì” al FC Miami, dove lo attende il suo grande amico Nesta, in America ne sono sicuri.

A queste latitudini invece qualche dubbio rimane. Andare a Miami vorrebbe dire smettere comunque con il calcio di un certo livello e soprattutto vorrebbe dire lasciare l'amata Roma (inteso come città). Avremo la certezza della scelta di Totti soltanto dopo la conclusione del campionato, quando lui stesso la comunicherà, ma prima bisogna celebrare l'addio di un simbolo che ha segnato 307 gol con la maglia giallorossa.