"Torino, Burdisso ha deciso di ritirarsi: ultima partita contro il Genoa"

Quella contro il Genoa a Marassi sarà l'ultima partita da calciatore per Nicolas Burdisso. Secondo quanto scrive Tuttosport il difensore del Torino ha deciso di ritirarsi all'età di 37 anni: guiderà il reparto arretrato granata ancora una volta di fronte alla sua ex squadra (ha vestito la maglia rossoblu dal 2014 al 2017).



In precedenza (dal 2009 al 2014) il centrale aveva militato nella Roma (101 presenze) dopo 5 anni trascorsi all'Inter con la vittoria di 4 scudetti, 3 supercoppe italiane e 2 coppe Italia.



Non sono stati questi gli unici successi di Burdisso perché con il Boca Juniors (dove è cresciuto) 'El Padroncito' ha conquistato 2 campionati argentini, 3 coppe Libertadores e 2 intercontinentali (una contro il Milan nel 2003). 49 le partite disputate in Nazionale (con l'Under 20 ha vinto l'oro olimpico ad Atene nel 2004).