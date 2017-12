"Suning, via dall'Inter se siete patrioti"

"Se a Suning sono veri patrioti, ora si ritirino dall’Inter". La redazione di Titan, magazine sportivo cinese, ha scelto di andare in edicola con questo titolo: a darne eco è il Corriere della Sera che costruisce un servizio sul nuovo possibile stop agli investimenti del club nerazzurro per il mercato di gennaio.



Tutto è riconducibile alla dichiarazione congiunta arrivata da alcuni organi istituzionali del paese asiatico sulle norme che regolano gli investimenti finanziari delle imprese private all’estero. Il testo recita: "Le imprese private non possono acquistare valuta estera, trasferire valori e procedere ad attività di riciclaggio attraverso investimenti fittizi".



In realtà nulla di tutto ciò è direttamente collegato a Suning, all'Inter e al calcio, né tantomeno al mercato. Lo è di più, in un certo senso, il comunicato con cui la conferenza economica annuale presidente dal presidente cinese Xi Jinping ha chiuso i propri lavori: "Tra le priorità dei prossimi tre anni ci sarà il controllo del rischio finanziario e dell'indebitamento". Insomma, in Cina c'è chi continua nella campagna contro gli investimenti all'estero in generale, soprattutto quelli "improduttivi" legati allo sport.