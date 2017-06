"Strootman, simuli in acqua?". "No, è a -17 gradi..."

Giocando accanto a Radja Nainggolan, Kevin Strootman deve aver carpito il gusto del rispondere alle provocazioni dei tifosi sui social network. Così, pur godendosi le vacanze nelle Antille Francesi, il centrocampista olandese deve aver trovato il tempo di leggere i commenti a una sua foto postata su Instagram nella quale si mostrava divertito al mare in compagnia di amici.



"Me la fai una simulazione in acqua?", gli ha chiesto in Lucio, il cui nickname (Luciolazio) ne tradiva evidentemente la fede. La risposta non si è fatta attendere: "No, l'acqua è a -17 gradi". Il riferimento, ovviamente, è al distacco tra Roma e Lazio nella classifica finale del campionato con i giallorossi che hanno chiuso secondi a 87 e i biancocelesti quindi a 70. La replica, va da sè; è piaciuta un bel po' ai tifosi della Roma.