"Settore ospite aperto per i tifosi del Napoli, la Juve è irritata"

Domenica sera, in occasione della partita-scudetto contro la Juventus, i supporter del Napoli non residenti in Campania e dotati di tessera del tifoso potranno essere presenti all'Allianz Stadium e riempire così il settore ospite (2099 posti). Il Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive ha dato il via libera e la decisione non ha fatto piacere, come riferisce la Gazzetta dello Sport, al club bianconero e anzi lo ha fatto irritare per la "mancata reciprocità di trattamento" rispetto alla sfida d'andata (i simpatizzanti dei Campioni d'Italia non avevano potuto assistere alla sfida del San Paolo).



“Il provvedimento - recita un nota diffusa dalla Prefettura di Torino - è stato adottato allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone dai rischi legati all’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in anche in scontri".



Nel 2013 (ultima volta in cui gli ultra azzurri avevano preso parte alla trasferta) - come ricorda la Rosea - il settore ospite era stato devastato, con i rubinetti e i lavandini dei bagni divelti e gli scarichi otturati. Al San Paolo non erano andata meglio perché si erano verificati lanci di urina ed escrementi quando era stato garantito l'accesso ai fan avversari. La Questura ha garantito che verranno adottate misure di sicurezza aggiuntive ma intanto si pensa già alla prossima stagione: potrebbe essere richiesto uguale trattamento per Napoli-Juve.