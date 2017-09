"Sei il colera del calcio italiano". "No, sono il vero vincitore"

Nell'ultima assemblea della Lega Serie A andata in scena mercoledì si sarebbero vissuti momenti di grande tensione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Lotito e Tavecchio avrebbero dato vita a un vivace scontro verbale. Ad aprire le danze il presidente della Lazio che avrebbe inveito contro il numero 1 della Figc e commissario della Lega stessa: "Tu sei il colera del calcio italiano". "No, io sono il vero vincitore" la replica immediata di Tavecchio.



A causare lo scontro la mancata elezione di Brunelli come presidente ponte. Lotito si era speso insieme ad Agnelli e con la mediazione di Fassone per eleggere l'attuale dg della Lega ma ha dovuto rinunciare ai suoi propositi. Sassuolo e Spal si sono infatti unite al fronte guidato da Cairo (e Tavecchio), deciso a non appoggiare il manager milanese perché rischiava di restare in carica troppo a lungo con un doppio incarico (Lotito però avrebbe fatto notare che secondo il suo programma Brunelli sarebbe decaduto il 31 dicembre).



Il nodo, dopo l'approvazione dello Statuto tra 20 giorni, è rappresentato dal ruolo dell'ad che nelle intenzioni di Cairo dovrà avere un ruoloc entrale promuovendo e valorizzando il prodotto calcio all'estero. Chi ricoprirà questo fondamentale incarico? I due fronti sono pronti a darsi ancora battaglia.