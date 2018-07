Icardi: “Voglia di Champions, ho detto ai nuovi cos’è l’Inter”

Voglia di Inter, voglia di Champions. La stagione dei nerazzurri riparte dal capitano, Mauro Icardi, che ha parlato nel primo giorno di raduno al Centro Sportivo Suning. Per l'argentino, quello appena iniziato è “un ritiro diverso dagli altri”. Di diverso c’è la innanzitutto la Champions: “Dopo un mese e mezzo ci mancava un po' vivere la quotidianità degli allenamenti. Abbiamo tutti voglia di iniziare la nuova stagione e la Champions League, che era il nostro obiettivo”, ha detto l’attaccante a Inter.it.



Non solo Maurito, agli ordini di Spalletti tanti volti nuovi: “Ho dato il benvenuto ai nuovi come avevo già fatto anche al telefono, devono capire la famiglia che è l'Inter: oggi ci siamo trovati per il primo allenamento e speriamo di continuare questa preparazione nel migliore dei modi”.



Se qualche interista temeva la possibilità di un addio (in Spagna lo accostano al Real Madrid), dalle parole del capitano si evince che il futuro sarà nerazzurro: “Ringrazio i tifosi allo stadio, in trasferta, che ci guardano da casa e da tutto il mondo, devo ringraziarli per la loro passione per l'Inter: noi la percepiamo e sappiamo di dover fare bene per loro”, ha concluso.