"Ronaldo alla Juve per cercare l'amore che non sentiva più al Real"

L'addio al Real Madrid, l'arrivo alla Juventus, l'obiettivo Champions e molto altro ancora. Guillem Balague in un'intervista a Tuttosport prova a chiarire i motivi che hanno portato all'affare del secolo, ovvero il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole più significative del biografo e amico del fuoriclasse portoghese.



"Ronaldo ha scelto la Juve per cercare l'amore che forse non sentiva più a Madrid. Amore e devozione, elementi essenziali per lui. Certamente c'erano degli attriti con Florentino Perez (...) E c'era stato il nodo del rinnovo del contratto. Quando ci fu il famoso scambio di battute nel quale, alla minaccia di Cristiano di andare via, Perez aveva risposto: 'Portami i soldi con cui io, poi, mi posso comprare Messi e puoi andartene. E infine la questione con il Fisco lo ha ferito fortemente. Si aspettava maggiore protezione dal Real e invece si è sentito indifeso".



"Alla Juve cerca nuove sfide. Nella sua decisione c'è anche il suo alzare continuamente l'asticella, affrontare nuive sfide, scalare il mondo. Il suo impatto sarà terrificante e verrà notato da tutti. I compagni non potranno rimanere insensibili di fronte al suo modo di prepararsi e allenarsi, porterà tutti a un altro livello perché il suo esempio è trascinante (....) Magari il problema sarà per lo staff dei preparatori. Quando ho intervisto gli uomini di Ferguson al Manchester mi dicevano che dovevano preparare qualcosa di nuovo e più sfidante ogni giorno per lui".



"Sono sicuro che Ronaldo voglia vincere almeno un campionato e quindi farà di tutto nelle partite di Serie A, ma è ovvio che per lui l'obiettivo principale è la Champions League perché è il trofeo che permette di ricevere i riconoscimenti personali: è senza dubbio la sua priorità".