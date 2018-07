"Roma, Florenzi vuole il rinnovo": il club alzerà l'offerta?

Alessandro Florenzi vuole rimanere alla Roma. Il terzino non ha ancora trovato l'accordo con il club giallorosso sul rinnovo (contratto in scadenza nel 2019) ma, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, non intende valutare altre proposte. Per il laterale 27enne si sono fatte avanti la Juventus (prima dell'ingaggio di Cancelo), l'Inter, il Chelsea e l'Atletico Madrid: tutte queste squadre sono disposte a garantirgli un ingaggio importante, da oltre 4 milioni.



La Roma per il momento mette sul piatto 2,7 milioni più bonus e l'esterno spera che la società faccia uno sforzo e alzi l'offerta proprio in considerazione della sua fedeltà alla Lupa. Il suo procuratore (Alessandro Lucci) è in costante contatto con il ds Monchi e nei prossimi giorni potrebbe essere trovata finalmente la quadra: Florenzi, che ha già iniziato a lavorare a Trigoria, comunque in cuor suo ha deciso il proprio futuro.