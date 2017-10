"Rivisti i piani di sviluppo del Milan in Cina: puntiamo ad altre zone"

Novità importanti in casa Milan. Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer del club di via Aldo Rossi, svela a Calcio e Finanza i piani dei rossoneri per lo sviluppo sui mercati orientali.



"Dopo un attenta fase di studio, seguita alla costituzione di AC Milan China e all’insediamento del nuovo management, abbiamo effettuato una revisione dei piani e delle aspettative iniziali sui ricavi realizzabili in Cina. Abbiamo pertanto deciso di allargare il perimetro delle attività nella regione a tutto l'Estremo Oriente, considerato che ci sono anche altri mercati, a cominciare dall’Indonesia, dove il Milan ha una grande base di tifosi e simpatizzanti. Sono state anche ripensate le linee di business introducendone alcune che in un primo tempo non erano state considerate" spiega il dirigente milanista.



Nessuna anticipazione sui numeri del piano anche perché a breve saranno al centro del confronto con l'Uefa con l'obiettivo di ottenere il voluntary agreement ed evitare così le sanzioni in materia di Fair Play Finanziario. Intanto è stata convocata per il 13 novembre l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio del primo semestre 2017.