"Rifinanziamento del debito, 50% di possibilità per il Milan"

Il Milan avrebbe il 50% di possibilità di rifinanziare il debito contratto con il fondo Elliott (303 milioni di euro più interessi da restituire entro ottobre 2018). L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e più precisamente dal Financial Times che cita una fonte vicina al dossier dei rossoneri, la cui richiesta di voluntary agreement è stata bocciata dall'Uefa la scorsa settimana come ricordato dallo stesso quotidiano britannico.



Secondo la medesima fonte l'operazione ​(il Milan sarebbe ancora in trattativa con il fondo Highbridge, individuato dall'advisor Bgb Weston) sarebbe resa più complicata dalle scarse informazioni sul patrimonio di Li Yonghong, presidente del club di via Aldo rossi, già finito 'nel mirino' in un articolo del New York Times (erano stati espressi dubbi sulla reale consistenza del suo impero minerario).



Differente è invece il giudizio del Financial Times sulla situazione finanziaria dell'Inter, che "eccelle" grazie al bond da 300 milioni di euro da poco lanciato (scadenza 2022) per rifinanziare il debito con Goldman Sachs contratto ai tempi della proprietà Thohir nel 2015.