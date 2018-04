"Prendo domani le scarpe": l'ultimo messaggio di Astori

Sembra un qualsiasi sabato prima di una gara di campionato. Davide Astori, dopo aver fatto qualche partita alla PlayStation con Marco Sportiello, fa ritorno intorno alle 23 nella sua camera (singola) nell'albergo Là di Moret a Udine. Il portiere si accorge che il compagno si è dimenticato le scarpe, via whatsapp gli scrive di venirle a recuperare e il difensore risponde: "Passo a prenderle domani".



Domenica mattina il centrale, solitamente il primo a presentarsi a colazioni e pranzi, non si presenta e alle 9.30 scatta l'allarme: un massaggiatore della Fiorentina sale in camera, bussa con forza alla porta ma non ottiene risposta. Nessuna risposta dal capitano neppure sul cellulare. Un addetto dell'hotel apre con il passepartout: Davide giace morto nel letto, sotto le coperte. Nella stanza, secondo quanto riportato da fonti investigative, non viene trovato nulla di anomalo.



La notizia sconvolge Pioli e tutta la squadra e di lì a poco l'intero mondo dello sport. L'autopsia chiarirà le cause del decesso (il procuratore di Udine ha parlato di "un arresto cardiocircolatorio per cause naturali"): Astori aveva svolto controlli medici periodici ed era tutto nella norma.