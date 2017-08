"Poco rispetto del Real Madrid, ora niente presunzione"

Massimiliano Allegri mette la Juve sull'allerta: vietata la presunzione, vietata la depressione. Alla vigilia del debutto in campionato con il Cagliari, ecco le principali dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.



"Parlare di mercato non ha senso, perché domani abbiamo la prima partita di campionato, che è sempre difficile, è sempre un'incognita. Come la società ha spiegato, a metà campo abbiamo bisogno di un giocatore in più. Matuidi non è ancora un giocatore della Juventus".



"È sempre più difficile perché quando vinci per sei anni in Italia e fai dei risultati importanti in Europa, è normale che le avversarie si rinforzino, tu devi trovare stimoli nuovi, devi alzare l'asticella, si abbassa il margine di errore. Vincere per sette anni è difficile, ma questo deve essere il nostro obiettivo. Io sento parlare molto di Champions, sento dire che la Juventus quest'anno deve vincere la Champions. Ma potremo fare una grande Champions solo se affrontiamo il campionato nel migliore dei modi. Sono due cose che vanno di pari passo".



"Domenica contro la Lazio abbiamo giocato una partita tecnicamente molto brutta, dal 10' del primo tempo al 45'. In quei 35' abbiamo sbagliato delle palle che una squadra come la nostra non deve più sbagliare. La Juve è favorita se tutti, tutti e ripeto tutti si mettono con le orecchie basse e lavoriamo dal primo giorno. Se partiamo invece con presunzione e considerando che la Juve vincerà sicuramente allora non si vince. Per vincere bisognerà fare un punto più degli altri, sarà un campionato molto più equilibrato e ci saranno 5/6 squadre a lottare per il titolo. Noi dobbiamo lavorare con equilibrio e ci vorrà molto attenzione, senza eccessivi salti di entusiasmo o di depressione".



"Ci sono delle analogie con due anni fa: siamo partiti tardi con la preparazione dopo aver perso la finale di Champions, il mercato è ancora aperto, per questo dobbiamo essere attenti e concentrati. Il mercato deve chiudere prima, le squadre dovrebbero essere già fatte all'inizio del campionato"



"Quando abbiamo perso a Cardiff c'era molta delusione, forse il mondo Juve aveva avuto poco rispetto per la forza del Real Madrid. Il Real ha vinto quella finale perché era più forte. Abbiamo giocato alla pari un tempo, poi ci hanno massacrati e dobbiamo accettarlo".