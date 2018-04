"Perisic mi ha fatto un cenno e gli ho lanciato subito il pallone"

"Appena il pallone è uscito ho capito che la più vicina ero io. Perisic mi ha guardato, ha fatto un cenno e io gliel'ho subito lanciato. L'avrebbe fatto anche una mia compagna, non credo di avere alcun merito". Alla Gazzetta dello Sport si racconta Andrea, la raccatapalle decisiva nel gol di Icardi contro il Verona dopo 37 secondi lo scorso sabato a San Siro.



Ieri Perisic in una delle sue Instagram stories ha voluto ringraziare la 13enne postando la foto di quanto avvenuto al Meazza e un dupolice messaggio: "C'era una ragazza" e "Che passaggio".



Quella ragazza come detto si chiama Andrea e gioca nell'Inter Under 14 femminile: "Era il 16 aprile 2016 quando l'Inter mi ha proposto di fare un provino - ha spiegato Andrea - Avevo sempre sognato di stare in una squadra di sole femmine". Spazio poi al ricordo della prima volta da raccattapalle al Meazza: "E' stato Inter-Lazio di un anno fa: ero agitata, non avevo mai visto dei giocatori così da vicino. Stavo dietro la porta, il primo pallone l'ho passato ad Handanovic".



Oltre al calcio una delle passioni di Andrea è la matematica "perchè il professore è interista ed è bravo". E con i 'numeri', anche in campo, a quanto pare il giovane terzino sinistro nerazzurro ci sa fare. Perisic lo sa bene.