"Orsato, giusta l'espulsione di Vecino ma svista ingiustificabile su Pjanic"

Dopo le polemiche arriva il giudizio dei vertici arbitrali sulla direzione di gara di Inter-Juventus da parte di Daniele Orsato, finito nella bufera per alcuni provvedimenti.



Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport è stata ritenuta corretta l'espulsione di Vecino e la scelta di ricorrere al Var (il fischietto inizialmente aveva solo ammonito il centrocampista) perché il protocollo Ifab per la tecnologia prevede che sia un "imperativo categorico preservare l'integgrità fisica del calciatore" e a livello di Fifa e Uefa la presenza del sangue e di una ferita, come nel caso di Mandzukic, rappresenta un'aggravante. Nessun dubbio dunque sul rosso al brasiliano, autore di un'entrata "brutta, pericolosa e con palla non giocabile".



La decisione di non ammonire Pjanic per la seconda volta dopo il fallo su Rafinha è stata considerata invece una "svista non giustificabile" ma in questo caso il Var non poteva intervenire in quanto il protocollo vieta l'uso della tecnologia sulle mancate ammonizioni anche se potrebbero portare al cartellino rosso. Inoltre l'intervento del bosniaco era solo "scomposto e imprudente", non da espulsione diretta, al pari quello di Barzagli su Icardi.



In ogni caso Orsato andrà ai Mondiali in Russia come arbitro Var insieme a Valeri e Irrati mentre Rocchi scenderà in campo. Al netto di tutte le roventi polemiche di questi giorni.