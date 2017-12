"Oltre le barriere": l'Inter incontra i ragazzi detenuti al Beccaria

Inter in the Community. E' questo il nome del progetto di CSR, sul territorio di Milano, inaugurato dall'Inter. Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e adolescenza, è andata in scena una delle iniziative programmate: l'incontro con ragazzi detenuti al Centro per la Giustizia Minorile "Cesare Beccaria" a Milano.



L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di Mediaset Premium, Media Partner del club. L'Inter ha partecipato con il Vice-President Javier Zanetti e alcuni ragazzi del Settore Giovanile, alcuni dipendenti e dipendenti dello sponsor. Nello specifico si sono susseguiti un momento intenso di incontro-confronto e un'avvincente partita di calcio con i ragazzi che, tramite il CSI Comitato di Milano, stanno vivendo un percorso di formazione e di crescita agonistica.



"Attraverso queste iniziative concrete - ha detto Zanetti - siamo al fianco di bambini, ragazzi e persone della nostra comunità che affrontano alcuni momenti particolari della loro vita. Non per risolvere i problemi ma per non farli sentire soli. E sono esperienze di vita molto importanti anche per i ragazzi del nostro Settore Giovanile".



Marco Leonardi, AD di Mediaset Premium, ha commentato così: "Siamo felici di aver sostenuto questa importante iniziativa: la passione per il calcio è la nostra vocazione, e contribuiamo con orgoglio a diffonderne i valori costruttivi ed aggreganti".